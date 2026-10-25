Feststimmung im Westerwald Feierlaune pur beim Oktoberfest in Raubach Jörg Niebergall 25.10.2026, 14:00 Uhr

i Die Maßkrüge sind gefüllt, die Musik gibt den Takt vor, und auf den Bänken hält es niemanden mehr. Jörg Niebergall

Raubach feiert – und wie: Mehr als 300 Gäste, zünftige Blasmusik und tanzende Bänke verwandeln die Mehrzweckhalle in eine Partynacht. Bayerische Schmankerl und eine kleine Überraschung heizen die Stimmung weiter an.

Die Maßkrüge sind gefüllt, die Musik gibt den Takt vor, und auf den Bänken hält es niemanden mehr. Gerade eine Stunde ist vergangen, da wird in der Mehrzweckhalle schon auf Tischen und Bänken getanzt. Mehr als 300 Feierwillige sind der Einladung des SV Raubach gefolgt und machen das 18.







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