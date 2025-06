Feierfreunde trotzen bei Kirmes in Dierdorf der Hitze

Von Freitag bis Montag wird in Dierdorf Kirmes gefeiert. Ein perfektes Sommerwochenende, auch wenn die Hitze groß war.

Es ist stets eine schweißtreibende Arbeit, wenn die starken Jungs der Kirmesgesellschaft am Samstagabend den Kirmesbaum in Richtung Dierdorfer Ortsmitte tragen. Angeführt vom Kirmespaar Renate und Andreas Kern zog der Tross der Baumträger samt einer riesigen Kirmesgesellschaft und dem Musikverein Herschbach als Begleitung über den Marktplatz in Richtung Festgelände.

i Das Kirmespaar. Jörg Niebergall

Die kleine Pause inklusive Empfang bei Stadtbürgermeister Ulli Schneider hatte man sich aber verdient. Beim Aufstellen des Baumes war dann noch einmal Teamarbeit gefragt, aber auch das funktionierte, trotz der Hitze. Etliche Frischgezapfte und als Sahnehäubchen am Abend dann der Auftritt der Coverband „First Beat“ rundeten den zweiten Kirmestag ab.

Am Montag gehen die Feierlichkeiten auf die Zielgerade, die Frauen der KG treffen sich zum gemeinsamen Frühstück, die männliche Hälfte startet mit einem ausgedehnten Frühschoppen, bis man dann gemeinsam im Festzelt „aufschlägt“.