Kaum Händler, wenige Kunden Feierabendmarkt auf Neuwieder Marktplatz ist Geschichte Rainer Claaßen 23.10.2025, 12:00 Uhr

i Nur zwei Händler boten beim letzten Mittwochsmarkt auf dem Marktplatz noch ihre Waren an – zu wenig für eine Fortsetzung des Projektes. Rainer Claaßen

Bonjour tristesse: Wer zuletzt den Mittwochsmarkt in der Innenstadt besuchte, hatte viel Platz für sich. Gerade mal zwei Händler waren zuletzt noch da. Nun geht die Veranstaltung in die Winterpause – und wird so im nächsten Jahr nicht fortgesetzt.

Der Anblick war traurig: Gerade mal zwei Händler waren am Mittwoch auf den Neuwieder Marktplatz gekommen, um Waren auf dem Feierabendmarkt anzubieten: „Holzkopp“ Stefan Monzen, der in seinem Imbisswagen Döbbekooche und Bohnensuppe anbot, und ein Fischhändler aus dem Westerwald.







