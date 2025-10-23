Bonjour tristesse: Wer zuletzt den Mittwochsmarkt in der Innenstadt besuchte, hatte viel Platz für sich. Gerade mal zwei Händler waren zuletzt noch da. Nun geht die Veranstaltung in die Winterpause – und wird so im nächsten Jahr nicht fortgesetzt.
Der Anblick war traurig: Gerade mal zwei Händler waren am Mittwoch auf den Neuwieder Marktplatz gekommen, um Waren auf dem Feierabendmarkt anzubieten: „Holzkopp“ Stefan Monzen, der in seinem Imbisswagen Döbbekooche und Bohnensuppe anbot, und ein Fischhändler aus dem Westerwald.