After-Work-Event in Neuwied Feierabend beim „R(h)ein chillen“ ausklingen lassen Jörg Niebergall 04.06.2026, 10:00 Uhr

i Es war der perfekte Start in den Feierabend vor Fronleichnam: die erste Ausgabe des Formats "R(h)ein chillen" in den Neuwieder Goethe-Anlagen. Jörg Niebergall

Nach Feierabend die Gelegenheit nutzen, um einen der ersten Sommerabende zu genießen? Das war am Mittwoch in Neuwied möglich. Das After-Work-Format „R(h)ein chillen“ lud Besucher ein, sich in den Goethe-Anlagen zu versammeln und zu feiern.

Da kam nicht nur bei Quartiersmanagerin Alexandra Heinz ein wenig Wehmut auf. Noch bevor das beliebte „R(h)ein chillen“ in diesem Jahr in den Goetheanlagen begonnen hat, war es auch schon wieder vorbei – diesmal gab es nur ein Event. Es war der perfekte Start in den Feierabend vor Fronleichnam, sogar das Wetter spielte mit, zumindest bis zum Einbruch der Dämmerung.







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