Obwohl das Wetter am Sonntagmorgen nicht perfekt war, fanden sich viele Gläubige zur traditionellen Bergmesse mit Fahrzeugsegnung auf dem Erpeler Ley-Plateau ein. Zuvor hatten fleißige Helfer schnell Zelt und Sitze im Schutz der alten Eichen aufgestellt. Unter den festlichen Klängen der Null-Uhr-Kapelle und dem Gesang der Besucher zog Pfarrer Bernhard Dlugosch mit Ministranten ein.

Die Last der Welt getragen

Er predigte über den heiligen Christophorus, Schutzpatron der Reisenden. Wie es heißt, kam Ophoros (Christophorus) an einen Fluss und brachte viele Menschen ans andere Ufer, weil er so groß war. Als er ein Kind hinüberbrachte, kam er arg in Bedrängnis: Es war sehr schwer. Er sprach mit dem Kind, und das sagte: „Ich bin Jesus und trage der Welten Last auf meiner Schulter, so hast du die Last auch übernommen.“ Fortan hieß Ophoros dann Christophorus. Mit dem Vergleich stellte der Pfarrer jedem, der von Last geplagt ist, in Aussicht, diese für sein Weiterkommen im Leben zu tragen.