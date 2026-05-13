Unbekannte haben im Schlosspark am Rhein Abfallbehälter fein säuberlich mit dem Kölner Dom und einem Emblem des 1. FC Köln besprüht. Die Stadt hat die Reinigung bereits beauftragt und will zudem Bänke sowie Aufenthaltsqualität verbessern.
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Der Schlosspark in Neuwied ist für viele Menschen aus der Stadt ein Ort der Erholung. Der Spazierweg am Rhein wird viel genutzt. Bei den Bänken stehen moderne Abfallbehälter, die von den Servicebetrieben der Stadt betreut werden; sie sind anthrazitfarben gestrichen.