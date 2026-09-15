Fotos von Frank Kunert
Faszinierende Miniaturen im Neuwieder Roentgen-Museum
Landrat Achim Hallerbach (von links), Museumsleiterin Jennifer Stein, der Fotograf Frank Kunert und Saxophonist Claudius Valk st
Landrat Achim Hallerbach (von links), Museumsleiterin Jennifer Stein, der Fotograf Frank Kunert und Saxophonist Claudius Valk stehen vor einem von Kunerts Werken.
Rainer Claaßen

Miniaturen, die echte Orte vortäuschen – bis ein irritierendes Detail den Blick verschiebt. Frank Kunerts Fotos im Roentgen-Museum spielen mit Perspektive, Erinnerung und Unbehagen.

Lesezeit 2 Minuten
Wer den größten Genuss aus der aktuellen Ausstellung im Roentgen-Museum ziehen möchte, sollte diesen Artikel am besten nicht lesen. Denn die Fotografien von Frank Kunert, die unter dem Titel „Bühne frei“ präsentiert werden, entfalten ihre stärkste Wirkung, wenn ihre Besonderheiten komplett überraschen dürfen.
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