Fotos von Frank Kunert Faszinierende Miniaturen im Neuwieder Roentgen-Museum Rainer Claaßen 15.09.2026, 06:00 Uhr

i Landrat Achim Hallerbach (von links), Museumsleiterin Jennifer Stein, der Fotograf Frank Kunert und Saxophonist Claudius Valk stehen vor einem von Kunerts Werken. Rainer Claaßen

Miniaturen, die echte Orte vortäuschen – bis ein irritierendes Detail den Blick verschiebt. Frank Kunerts Fotos im Roentgen-Museum spielen mit Perspektive, Erinnerung und Unbehagen.

Wer den größten Genuss aus der aktuellen Ausstellung im Roentgen-Museum ziehen möchte, sollte diesen Artikel am besten nicht lesen. Denn die Fotografien von Frank Kunert, die unter dem Titel „Bühne frei“ präsentiert werden, entfalten ihre stärkste Wirkung, wenn ihre Besonderheiten komplett überraschen dürfen.







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