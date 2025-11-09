Abflug Flugplatz Dierdorf Faszination Fliegen: Im Oldtimer über den Wolken 09.11.2025, 15:00 Uhr

i Das Fliegen ist für Pilot und Fluglehrer Norbert Lützenkirchen in der Robin DR-400-Dauphin, einem der Lehrflugzeuge des LSV Neuwied, ein Traum. Justin Buchinger

Seit mehr als 50 Jahren sitzt Norbert Lützenkirchen am Steuer von Fluggeräten, seit fast 40 Jahren bildet er Piloten aus. Unserer Zeitung erzählt der 67-jährige Westerburger von schönen Momenten über den Wolken und auch von brenzligen Situationen.

„Es ist einfach ein Genuss zu fliegen“, sagt Pilot und Fluglehrer Norbert Lützenkirchen vom Luftsportverein Neuwied (LSV), mit Sitz am Flugplatz in Dierdorf. „Reinhard Mey beschreibt es in seinem Song sehr schön. Alles, was man an Problemen hat, wird plötzlich unwichtig.







