Die Übereinkunft mit dem Wettergott, dass man doch an den zwei Tagen, an denen die „WUF-Crew“ seit 21 Jahren ihr beliebtes Wake-up-Festival auf die Beine stellt, auf Regen verzichten könnte, wurde eingehalten. So sah man bei den Verantwortlichen und den rund 1200 Musikfans ausnahmslos fröhliche Gesichter, auch wenn man nachts im Zelt doch etwas fröstelte.
Nein zu Rassismus
Zwei Tage Punk und Ska in allen musikalischen Facetten, dazu ein Rahmenprogramm, das die gesamte Bandbreite bediente: Die Macher hatten in Zusammenarbeit mit dem Musik- und Kulturverein Puderbacher Land und der Jugendpflege der VG Puderbach auf dem idyllisch gelegenen Festivalgelände Linkenbach mal wieder alle Register gezogen. Außerdem war die Veranstaltung noch Bestandteil des Kultursommers Rheinland-Pfalz.
„Unser Anspruch, ein friedliches und familiäres Festival mit vielen Besuchern aller Nationalitäten, guter Laune und zwei Abende mit großartiger Musik auf die Beine zu stellen, sollte uns gelungen sein“, zog WUF-Crew-Chef Benjamin Skupin ein erstes, positives Fazit. „Dazu sind wir unserem Anspruch, Nein zu sagen zu Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Nazis, wieder gerecht geworden.“
Bedient wurden die Festivalgäste reichlich, was auch an der mal wieder tollen Musikauswahl lag. Mit der jungen Indie-Band Flaster aus der Eifel als Eisbrecher ging es am späten Freitagnachmittag los, und es ging bis zum Abschluss mit der Kölner Punk-Rock-Band Kmpfsrt am späten Samstagabend weiter.
Wilde Mischungen auf der Bühne
Mit den Lokalmatadoren von Make the Day aus Montabaur durfte sogar nachgefeiert werden. Die acht Jungs mit ihrem als „Mojo-Ska“ beschrieben Musikstil haben, genauso wie das WUF, im vergangenen Jahr ihren 20. Geburtstag begangen. Mit kraftvollen Bläsermelodien, Reggae und Punk gratulierten die Westerwälder mit viel Einsatz und einer frenetisch geforderten Zugabe.
Der Freitag setzte schon die ersten Sahnehäubchen: Aus Schweden waren The Sensitives mit einer wilden Mischung aus Punk, Rock, Ska und Folk gekommen, aus dem hessischen Marburg Yerba Colora mit lateinamerikanischen Rhythmen.
Das Programm für Jung und Alt mit Bier-Yoga, Camper-Bingo, Märchenlesung, Kinderdisco, dem Auftritt des Jungen Chores Thalhausen und vielen weiteren unterhaltsamen Einlagen war gerade beendet, da wurde es auch auf der Bühne wieder munter. Saitenhiebe und Lifespark aus Koblenz machten den Opener, mit den Manfreds aus Bonn erlebten die Besucher dann quietschvergnügten Konfetti-Punk.
Die energiegeladene Liveshow der drei Musikerinnen von Fraupaul wollte sich dann ebenfalls keiner entgehen lassen. Skameleon aus Herborn holten ihre wegen des Unwetters ausgefallene Ska-Party aus 2024 einfach nach. Den Kontrakt mit dem Wettergott hatten sie in Linkenbach ja eingehalten. Mit DJs im Discozelt wurde in die Nacht getanzt, mit der Vorfreude auf eine kühle Nacht im Wohnmobil oder Zelt. Oder dann doch zu Hause.