Punk, Ska und Bier-Yoga: Das Wake-up-Festival will friedlich und familiär sein, und das hat in diesem Jahr geklappt. Am Freitag und Samstag ist das Spektakel wieder über die Bühne gegangen.

Die Übereinkunft mit dem Wettergott, dass man doch an den zwei Tagen, an denen die „WUF-Crew“ seit 21 Jahren ihr beliebtes Wake-up-Festival auf die Beine stellt, auf Regen verzichten könnte, wurde eingehalten. So sah man bei den Verantwortlichen und den rund 1200 Musikfans ausnahmslos fröhliche Gesichter, auch wenn man nachts im Zelt doch etwas fröstelte.

Nein zu Rassismus

Zwei Tage Punk und Ska in allen musikalischen Facetten, dazu ein Rahmenprogramm, das die gesamte Bandbreite bediente: Die Macher hatten in Zusammenarbeit mit dem Musik- und Kulturverein Puderbacher Land und der Jugendpflege der VG Puderbach auf dem idyllisch gelegenen Festivalgelände Linkenbach mal wieder alle Register gezogen. Außerdem war die Veranstaltung noch Bestandteil des Kultursommers Rheinland-Pfalz.

„Unser Anspruch, ein friedliches und familiäres Festival mit vielen Besuchern aller Nationalitäten, guter Laune und zwei Abende mit großartiger Musik auf die Beine zu stellen, sollte uns gelungen sein“, zog WUF-Crew-Chef Benjamin Skupin ein erstes, positives Fazit. „Dazu sind wir unserem Anspruch, Nein zu sagen zu Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Nazis, wieder gerecht geworden.“

Bedient wurden die Festivalgäste reichlich, was auch an der mal wieder tollen Musikauswahl lag. Mit der jungen Indie-Band Flaster aus der Eifel als Eisbrecher ging es am späten Freitagnachmittag los, und es ging bis zum Abschluss mit der Kölner Punk-Rock-Band Kmpfsrt am späten Samstagabend weiter.

Wilde Mischungen auf der Bühne

Mit den Lokalmatadoren von Make the Day aus Montabaur durfte sogar nachgefeiert werden. Die acht Jungs mit ihrem als „Mojo-Ska“ beschrieben Musikstil haben, genauso wie das WUF, im vergangenen Jahr ihren 20. Geburtstag begangen. Mit kraftvollen Bläsermelodien, Reggae und Punk gratulierten die Westerwälder mit viel Einsatz und einer frenetisch geforderten Zugabe.

Der Freitag setzte schon die ersten Sahnehäubchen: Aus Schweden waren The Sensitives mit einer wilden Mischung aus Punk, Rock, Ska und Folk gekommen, aus dem hessischen Marburg Yerba Colora mit lateinamerikanischen Rhythmen.

Im Rahmenprogramm: Bier-Yoga für alle Jörg Niebergall Im Rahmenprogramm: Bier-Yoga für alle Jörg Niebergall Im Rahmenprogramm: Bier-Yoga für alle Jörg Niebergall Im Rahmenprogramm: Bier-Yoga für alle Jörg Niebergall Im Rahmenprogramm: Bier-Yoga für alle Jörg Niebergall Alles war gerichtet: 1200 Fans waren gekommen. Jörg Niebergall Im Merchandising-Stand gab es alles, was das WUF-Herz begehrt Jörg Niebergall Aus Schweden „The Sensitives“ Jörg Niebergall „The Sensitives“ aus Schweden mit Drummer Magnus Jörg Niebergall Aus Schweden waren „The Sensitives“ mit Gitarrist und Songschreiber Martin. Jörg Niebergall Fans am Freitagabend Jörg Niebergall Aus Schweden kamen „The Sensitives“ mit Sängerin Paulina Jörg Niebergall Aus Schweden kamen „The Sensitives“ mit Sängerin Paulina Jörg Niebergall WUF-Vorsitzender Benny Skupin und Kira Zimmern führten durchs Programm Jörg Niebergall Fans am Freitag Jörg Niebergall Fans am Freitag Jörg Niebergall „Make the Day“ aus Montabaur Jörg Niebergall Fans am Freitag Jörg Niebergall „Make the Day“ aus Montabaur Jörg Niebergall „Make the Day“ aus Montabaur Jörg Niebergall „Make the Day“ aus Montabaur Jörg Niebergall Für die Kleinen gab es Kinderschminken. Jörg Niebergall 1 / 22

Das Programm für Jung und Alt mit Bier-Yoga, Camper-Bingo, Märchenlesung, Kinderdisco, dem Auftritt des Jungen Chores Thalhausen und vielen weiteren unterhaltsamen Einlagen war gerade beendet, da wurde es auch auf der Bühne wieder munter. Saitenhiebe und Lifespark aus Koblenz machten den Opener, mit den Manfreds aus Bonn erlebten die Besucher dann quietschvergnügten Konfetti-Punk.

Die energiegeladene Liveshow der drei Musikerinnen von Fraupaul wollte sich dann ebenfalls keiner entgehen lassen. Skameleon aus Herborn holten ihre wegen des Unwetters ausgefallene Ska-Party aus 2024 einfach nach. Den Kontrakt mit dem Wettergott hatten sie in Linkenbach ja eingehalten. Mit DJs im Discozelt wurde in die Nacht getanzt, mit der Vorfreude auf eine kühle Nacht im Wohnmobil oder Zelt. Oder dann doch zu Hause.