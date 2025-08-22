Eine gewaltsame Auseinandersetzung in Raubach löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Eine Frau wird nun verdächtigt, ihren Ehemann mit Waffengewalt lebensgefährlich verletzt zu haben.

Ein Streit in einer Gastronomenfamilie in Raubach hat offenbar in deren Gaststätte ein blutiges Ende gefunden. Der Mann soll lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz konzentrieren sich nach Informationen unserer Zeitung derzeit auf seine Ehefrau.

Sie steht unter Verdacht, ihren Ehemann lebensgefährlich verletzt zu haben. Der konkrete Tatvorwurf lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Einsatzkräfte der Polizei hätten den Mann nach der gewaltsamen Auseinandersetzung laut Staatsanwaltschaft mit mehreren Stichwunden in der Gaststätte vorgefunden. Die Ermittlungen dazu würden andauern an.

Kam eine Axt als Waffe zum Einsatzt?

Laut bislang noch nicht von der ermittelnden Staatsanwaltschaft bestätigten Informationen von Augenzeugen soll bei der Auseinandersetzung eine Axt eingesetzt worden sein. Unsere Zeitung hat die Behörde gebeten, diese Information zu verifizieren.

Davon abgesehen sorgte das Einsatzgeschehen am Donnerstag in Raubach für einiges Aufsehen. Augenzeugen berichteten unserer Zeitung von zahlreichen Polizei- und Rettungsfahrzeugen.