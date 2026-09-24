Vom Großstadttrubel in die Dorfidylle: Tobias Schütten wagt mit Unterstützung seiner Verlobte Saskia Kroppach und Schwiegermutter Tanja Kroppach den Schritt in die Selbstständigkeit und übernimmt das Gasthaus „Zum Weiherstübchen“ in Urbach.
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Von Köln in den Westerwald, vom 24-Stunden-Freizeit-Komplex in die Dorfkneipe: Seit Anfang September ist Tobias Schütten der neue Pächter des „Zum Weiherstübchen“ und führt das Urbacher Gasthaus zusammen mit seiner Verlobten Saskia Kroppach und deren Mutter Tanja Kroppach.