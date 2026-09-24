Aus Köln in den Westerwald Familienteam übernimmt das Urbacher Weiherstübchen Justin Buchinger 24.09.2026, 17:30 Uhr

i Im Familienverbund: Tobias Schütten (von rechts) führt das „Zum Weiherstübchen“ mit seiner Verlobten Saskia Kroppach und deren Mutter Tanja Kroppach. Justin Buchinger

Vom Großstadttrubel in die Dorfidylle: Tobias Schütten wagt mit Unterstützung seiner Verlobte Saskia Kroppach und Schwiegermutter Tanja Kroppach den Schritt in die Selbstständigkeit und übernimmt das Gasthaus „Zum Weiherstübchen“ in Urbach.

Von Köln in den Westerwald, vom 24-Stunden-Freizeit-Komplex in die Dorfkneipe: Seit Anfang September ist Tobias Schütten der neue Pächter des „Zum Weiherstübchen“ und führt das Urbacher Gasthaus zusammen mit seiner Verlobten Saskia Kroppach und deren Mutter Tanja Kroppach.







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