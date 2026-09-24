Aus Köln in den Westerwald
Familienteam übernimmt das Urbacher Weiherstübchen
Im Familienverbund: Tobias Schütten (von rechts) führt das „Zum Weiherstübchen“ mit seiner Verlobten Saskia Kroppach und deren M
Im Familienverbund: Tobias Schütten (von rechts) führt das „Zum Weiherstübchen“ mit seiner Verlobten Saskia Kroppach und deren Mutter Tanja Kroppach.
Justin Buchinger

Vom Großstadttrubel in die Dorfidylle: Tobias Schütten wagt mit Unterstützung seiner Verlobte Saskia Kroppach und Schwiegermutter Tanja Kroppach den Schritt in die Selbstständigkeit und übernimmt das Gasthaus „Zum Weiherstübchen“ in Urbach.

Lesezeit 4 Minuten
Von Köln in den Westerwald, vom 24-Stunden-Freizeit-Komplex in die Dorfkneipe: Seit Anfang September ist Tobias Schütten der neue Pächter des „Zum Weiherstübchen“ und führt das Urbacher Gasthaus zusammen mit seiner Verlobten Saskia Kroppach und deren Mutter Tanja Kroppach.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren