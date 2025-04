Am Familientag am 16. April strömen wieder Groß und Klein auf die Heddesdorfer Kirmeswiese. Dabei hat die Osterkirmes in den Ferien viel Konkurrenz. Unsere Zeitung hat Familien gefragt, warum sich der Besuch ihrer Ansicht nach lohnt.

. „Er hat das Riesenrad gesehen und das war es“, sagt Jana Klöckner über Sohn Alexander. Der ist gerade voll darauf konzentriert, mit Vater Egon Enten zu angeln. Nesthäkchen Mauritius fischt währenddessen mit den Händen in dem Becken und versucht immer wieder sich, die Entchen wie einen Schnuller in den Mund zu stecken. Die Kinder sollen in Kindergarten etwas zu erzählen haben, meint Jana Klöckner. Die Familie wohnt nur ein paar Straßen weiter und will noch öfter vorbeischauen.

Am Familientag am Mittwoch, 16. April, lohnt sich ein Besuch besonders. Denn die Fahrgeschäfte und Stände reduzieren ihre Preise an diesem Tag. Dazu werden von 16 bis 19 Uhr besondere Gäste auf der Kirmeswiese erwartet. Die aus Marvel-Comics und Filmen bekannten Figuren Spider-Man, Black Panther und Captain Marvel kommen als Walking-Act und stehen für originelle Fotos mit den großen und kleinen Besuchern zur Verfügung. Auch in den kommenden Tagen gibt es Höhepunkte für die ganze Familie, wie das Feuerwerk am Ostersamstag und der Besuch des Osterhasen am Ostersonntag und Ostermontag.

i Der Kirmesbesuch bleibt auch in Zeiten von Smartphones und Social Media ein besonderes Erlebnis. Justin Buchinger

Doch vor allem für die jungen Besucher gibt es an jedem Tag auf der Osterkirmes viel zu erleben. Von Mini-Kettenkarussell über eine Feuerwehr-Schießbude, an der mit einem Wasserstrahl auf Ziele geschossen wird, bis hin zu Berg- und Talbahn und Autoscooter. Dort drehen Stefan Krämer mit Tochter Sophie ihre Runden. Sie kommen aus Waldbreitbach, aber wenn Kirmes wollen sie sich das nicht entgehen lassen.

Familie Kalbitz nutzt das gute Wetter und besucht mit ihren zwei Töchtern die Kirmes. Während die Große mit Freitickets, die sie bei der Aktion „Malen statt Zahlen“ bekommen hat, auf dem Kinderkarussell fährt, sitzt die Jüngere beim Vater auf dem Arm. Sie ist noch zu klein für die meisten Fahrgeschäfte, beobachtet aber fasziniert die bunten Farben und die Fahrten ihrer Schwester. Auch wenn der Rummel mittlerweile viel digitale Konkurrenz hat: Es ist und bleibt etwas Besonderes, wenn die Kirmes in der Stadt ist.