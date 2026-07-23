Insolvenz in Neuwied
Familienhilfe „Meilenstein“ soll eine Zukunft haben
Am Gebäude in der Hermannstraße in Neuwied ist der Schriftzug „Meilenstein" nicht mehr zu finden.
Am Gebäude in der Hermannstraße in Neuwied ist der Schriftzug „Meilenstein" nicht mehr zu finden.
Rainer Claaßen

Die Familienhilfe „Meilenstein“ ist insolvent. Hinter den Kulissen wird aber daran gearbeitet, dass die Einrichtung und damit die Betreuung für Kinder und Jugendliche sowie die Arbeitsplätze gesichert werden.

Lesezeit 1 Minute
Was die Gründe der Insolvenz der Neuwieder Familienhilfe „Meilenstein“ angeht, gehen die Aussagen auseinander. Der Insolvenzverwalter nannte als Ursache verzögerte Zahlungen der betroffenen Jugendämter. Die Ämter bestätigten das allerdings nicht.

Intensive Gespräche laufen

Eine erneute Anfrage an den Insolvenzverwalter beantwortete dessen Agentur nun wie folgt: „Der vorläufige Insolvenzverwalter Dr.
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