Die Familienhilfe „Meilenstein“ ist insolvent. Hinter den Kulissen wird aber daran gearbeitet, dass die Einrichtung und damit die Betreuung für Kinder und Jugendliche sowie die Arbeitsplätze gesichert werden.
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Was die Gründe der Insolvenz der Neuwieder Familienhilfe „Meilenstein“ angeht, gehen die Aussagen auseinander. Der Insolvenzverwalter nannte als Ursache verzögerte Zahlungen der betroffenen Jugendämter. Die Ämter bestätigten das allerdings nicht.
Intensive Gespräche laufen
Eine erneute Anfrage an den Insolvenzverwalter beantwortete dessen Agentur nun wie folgt: „Der vorläufige Insolvenzverwalter Dr.