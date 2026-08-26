Teures Gerät soll unterstützen
Familie von Manuel aus Neuwied sammelt weiter Spenden
Der Aufenthalt in einer Reha-Klinik sorgte dafür, dass Manuel jetzt aufrecht sitzen kann und sich seine Motorik verbessert hat.
Der Aufenthalt in einer Reha-Klinik sorgte dafür, dass Manuel jetzt aufrecht sitzen kann und sich seine Motorik verbessert hat. Mithilfe einer Vibrationsplatte soll nun seine Muskulatur gestärkt werden – doch dafür reicht das Geld nicht.
Viktoria Schneider

Ein Reha-Aufenthalt brachte dem fünfjährigen Manuel aus Neuwied bereits eine große Portion Selbstständigkeit. Nun will seine Familie mithilfe einer Vibrationsplatte seine Muskulatur stärken, die vom Joubert-Syndrom geschwächt ist. Doch die ist teuer.

Lesezeit 2 Minuten
Nach einem Aufenthalt in einer Reha-Klinik hat der fünfjährige Manuel aus Neuwied große Fortschritte gemacht. Er leidet am seltenen Joubert-Syndrom und hatte zuvor Probleme, aufrecht zu sitzen oder nach Gegenständen zu greifen. Das geht nun viel besser.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren