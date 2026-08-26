Ein Reha-Aufenthalt brachte dem fünfjährigen Manuel aus Neuwied bereits eine große Portion Selbstständigkeit. Nun will seine Familie mithilfe einer Vibrationsplatte seine Muskulatur stärken, die vom Joubert-Syndrom geschwächt ist. Doch die ist teuer.
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Nach einem Aufenthalt in einer Reha-Klinik hat der fünfjährige Manuel aus Neuwied große Fortschritte gemacht. Er leidet am seltenen Joubert-Syndrom und hatte zuvor Probleme, aufrecht zu sitzen oder nach Gegenständen zu greifen. Das geht nun viel besser.