Teures Gerät soll unterstützen Familie von Manuel aus Neuwied sammelt weiter Spenden Viktoria Schneider 26.08.2026, 10:26 Uhr

i Der Aufenthalt in einer Reha-Klinik sorgte dafür, dass Manuel jetzt aufrecht sitzen kann und sich seine Motorik verbessert hat. Mithilfe einer Vibrationsplatte soll nun seine Muskulatur gestärkt werden – doch dafür reicht das Geld nicht. Viktoria Schneider

Ein Reha-Aufenthalt brachte dem fünfjährigen Manuel aus Neuwied bereits eine große Portion Selbstständigkeit. Nun will seine Familie mithilfe einer Vibrationsplatte seine Muskulatur stärken, die vom Joubert-Syndrom geschwächt ist. Doch die ist teuer.

Nach einem Aufenthalt in einer Reha-Klinik hat der fünfjährige Manuel aus Neuwied große Fortschritte gemacht. Er leidet am seltenen Joubert-Syndrom und hatte zuvor Probleme, aufrecht zu sitzen oder nach Gegenständen zu greifen. Das geht nun viel besser.







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