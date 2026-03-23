„Wir können jetzt buchen“ Familie von Kevin aus Neuwied ist von Spenden gerührt Viktoria Schneider 23.03.2026, 11:00 Uhr

i In den USA möchte Kevin neben den klassischen Touri-Ecken auch ein Automuseum besuchen. Viktoria Schneider

Kevin Pesch steht kurz davor, sich einen großen Wunsch zu erfüllen. Für eine teure Reise in die USA ist der 21-jährige Neuwieder mit einer Muskelerkrankung auf Spendengelder angewiesen. Seine Familie ist erleichtert, denn das Ziel ist fast erreicht.

40.000 Euro braucht die Familie von Kevin Pesch, um seinen großen Wunsch zu erfüllen. Der junge Mann aus Neuwied träumt von einer Reise an die Westküste der USA, doch aufgrund seiner Muskelerkrankung kann das sehr teuer werden. Mithilfe einer







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