Familie Paganetti feiert 150 Jahre Gasthof zur Erholung

Als Wilhelm Brücken am 10. April 1875 beim Landrat zu Heddesdorf eine Ausschankerlaubnis für eine Wirtschaft in Verscheid beantragte, konnte wohl niemand damals erahnen, dass er damit den Grundstein für einen Landgasthof legte, der noch 150 Jahre später Gäste begrüßt. Heute unter dem Namen „Paganetti’s“ bekannt, spielt der italienische Name erst seit dem Jahr 1947 eine Rolle im „Gasthof zur Erholung“. Im Zweiten Weltkrieg verlor Gertrud Seeger, die Frau des Enkels von Wilhelm Brücken, ihren Mann Willi Stüber und heiratete später den Hochscheider Werner Paganetti, den Nachfahren italienischer Holzarbeiter im Westerwald. Der gemeinsame Sohn Karl Paganetti übernahm ab 1974 zusammen mit seiner Frau Hannelore schließlich den Gasthof.

„Ich bin jetzt so weit, dass ich loslassen kann, aber ich mache es gern, denn ich will ihm helfen. Die Jungs in der Küche haben zu mir gesagt: ‚Du bist alt genug. Du kannst jetzt kürzertreten.‘“

Karl Paganetti (76 Jahre)

Seit nun 20 Jahren führt deren Sohn Dirk Paganetti den Hotel- und Restaurantbetrieb im Breitscheider Ortsteil. In der Region für gutbürgerliche Küche bekannt, sorgt der italienische Name bei so manch einem ausländischen Gast bis heute für Verwunderung. „Im Dezember hatten wir eine holländische Familie hier, die unbedingt Pizza und Nudeln essen wollte, nach einem Blick in die Speisekarte aber wieder gegangen ist“, berichtet Dirk Paganetti schmunzelnd. Vater Karl packt noch im Alter von 76 Jahren in der Küche mit an, obwohl die Paganettis vier gelernte Köche engagieren. „Das ist sein Baby“, so Dirk Paganetti. „Ich bin jetzt so weit, dass ich loslassen kann, aber ich mache es gern, denn ich will ihm helfen. Die Jungs in der Küche haben zu mir gesagt: ‚Du bist alt genug. Du kannst jetzt kürzertreten‘“, erklärt Karl Paganetti.

„Wir waren sehr glücklich, aber wenn ich damals gewusst hätte, dass es so wird, wie es heute ist, würde ich es meinem Kind nicht mehr zumuten.“

Hannelore Paganetti

Auch seine 74-jährige Frau ist noch jeden Tag im Restaurant. „Wir kannten es nicht anders, als von morgens um 6 Uhr bis abends um 12 Uhr zu arbeiten“, sagt Hannelore Paganetti. Angesichts der schwierigen Zeiten in der Gastronomie sagt sie rückblickend zur Betriebsübernahme ihres Sohnes Dirk: „Wir waren sehr glücklich, aber wenn ich damals gewusst hätte, dass es so wird, wie es heute ist, würde ich es meinem Kind nicht mehr zumuten.“ Wie es nach Dirk Paganetti mit dem Familienbetrieb weitergeht, ist noch unklar. Der 48-Jährige will nicht wie seine Eltern mit über 70 noch arbeiten.

i Das Hotel und Restaurant liegt an der Ortsdurchfahrt Verscheid. Daniel Dresen

Für das Jubiläumsjahr 2025 hat sich die Familie etwas Besonderes ausgedacht. Jeden Monat gibt es eine außergewöhnliche Veranstaltung. Ende Januar beispielsweise luden die Paganettis ehemalige Mitarbeiter zu einem Wiedersehen zu sich ein. Circa 80 Personen folgten der Einladung, darunter viele langjährige Mitarbeiter und der erste Azubi von Vater Karl. „Es kam so viel zurück von ihnen. Fünf haben hier übernachtet, weil sie aus Jottwede kamen. Einer hat sogar eigens seinen Skiurlaub abgesagt. Das war schon Gänsehaut“, berichtet Dirk Paganetti. Aktuell beschäftigt der Gasthof zehn Festangestellte und 17 Aushilfen. Obwohl Mitarbeiter überall in der Gastronomie gesucht werden, würden einige nur bei Paganettis nach einem Job fragen – und dabei auch die Anfahrt aus dem Nachbarort auf sich nehmen.

Nach der Mitarbeiterfeier im Januar soll auch der 24. März unvergesslich werden, wenn Familie Paganetti Freunde aus der Gastronomie einlädt. Sehr persönlich wird es zum Familientag am 7. April, dann lassen sie die wichtigsten Menschen in der Geschichte des Landgasthofs hochleben.

Einen Überblick zu den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr gibt es im Internet unter: www.paganettis.de