Gaststätte im Saynbachtal Familie Hunscha hat das „Zur Isenburg“ wiederbelebt Jörg Niebergall 15.10.2025, 16:00 Uhr

i Raphael Hunscha führt mit seiner Familie die Gaststätte "Zur Isenburg". Mit ihrer Unterstützung hat er sich den Traum vom eigenen Restaurant erfüllt. Jörg Niebergall

Das „Zur Isenburg“ ist seit Jahrzehnten Anlaufstelle für Isenburger, Wanderer und Motorradfahrer. Nachdem das Restaurant 2022 schloss und die Nachfolge zunächst unklar war, hat die Familie Hunscha dem Betrieb neues Leben eingehaucht.

Manchmal muss man sich Träume mal erfüllen. So ähnlich dürfte es bei Raphael und Vera Hunscha und ihren drei Kindern gewesen sein, als sie zum wiederholten Mal von ihrem Heimatort Bendorf über Isenburg zu ihrem Campingplatz nach Peterslahr gefahren sind.







Artikel teilen

Artikel teilen