Lkw-Fahrer aus Marokko Fall „Dieter“ nimmt in Neuwied Fahrt auf Petra Kilburg 06.11.2026, 09:00 Uhr

i Taoufiq Sayah, Mitarbeiter von TRM Transporte in Neuwied Said Sayah

Die Neuwieder Spedition hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihren marokkanischen Fahrer zurückzuholen, der im August ausreisen musste. Jetzt scheint es fast geschafft.

„Notfalls hol ich ihn persönlich ab“, sagt Marcus Holzmann, Geschäftsführer der Spedition TRM Transporte in Neuwied. Er spricht von Taoufiq Sayah alias „Dieter“, der als Lkw-Fahrer für ihn gearbeitet hat. „Dieter“ musste im August in sein Heimatland Marokko ausreisen, weil er sein Aufenthaltsrecht in Deutschland verloren hatte.







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