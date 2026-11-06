Lkw-Fahrer aus Marokko
Fall „Dieter“ nimmt in Neuwied Fahrt auf
Taoufiq Sayah, Mitarbeiter von TRM Transporte in Neuwied
Taoufiq Sayah, Mitarbeiter von TRM Transporte in Neuwied
Said Sayah

Die Neuwieder Spedition hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihren marokkanischen Fahrer zurückzuholen, der im August ausreisen musste. Jetzt scheint es fast geschafft.

Lesezeit 1 Minute
„Notfalls hol ich ihn persönlich ab“, sagt Marcus Holzmann, Geschäftsführer der Spedition TRM Transporte in Neuwied. Er spricht von Taoufiq Sayah alias „Dieter“, der als Lkw-Fahrer für ihn gearbeitet hat. „Dieter“ musste im August in sein Heimatland Marokko ausreisen, weil er sein Aufenthaltsrecht in Deutschland verloren hatte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren