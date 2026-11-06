Die Neuwieder Spedition hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihren marokkanischen Fahrer zurückzuholen, der im August ausreisen musste. Jetzt scheint es fast geschafft.
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„Notfalls hol ich ihn persönlich ab“, sagt Marcus Holzmann, Geschäftsführer der Spedition TRM Transporte in Neuwied. Er spricht von Taoufiq Sayah alias „Dieter“, der als Lkw-Fahrer für ihn gearbeitet hat. „Dieter“ musste im August in sein Heimatland Marokko ausreisen, weil er sein Aufenthaltsrecht in Deutschland verloren hatte.