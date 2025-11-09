Wie fair sind die Neuwieder? Faire Veränderung der Straßenausbaubeiträge gefordert Regine Siedlaczek 09.11.2025, 10:31 Uhr

i Die Rostocker Straße in Heddesdorf ist so marode, dass eine einfache Sanierung nicht reicht. Das erhöht den Beitrag, den die anliegenden Grundstückseigentümer zahlen müssen. Jörg Niebergall

Eine Leserin unserer Zeitung nimmt die geplante Sanierung der Rostocker Straße im Neuwieder Industriegebiet zum Anlass, die Fairness der derzeitigen Regelung zu wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen zu hinterfragen. Was die Stadt dazu sagt.

Für die einen sind sie notwendig, für die anderen nicht gerechtfertigt: Die Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz sorgen seit Langem für Diskussionen, denn wo das Land die finanzielle Selbstständigkeit im Blick hat, kritisieren Grundstückseigentümer und Steuerzahler die hohe finanzielle Belastung, die auf ihnen lastet.







