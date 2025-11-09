Faire Veränderung der Straßenausbaubeiträge gefordert

Eine Leserin unserer Zeitung nimmt die geplante Sanierung der Rostocker Straße im Neuwieder Industriegebiet zum Anlass, die Fairness der derzeitigen Regelung zu wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen zu hinterfragen. Was die Stadt dazu sagt.
Lesezeit 2 Minuten
Für die einen sind sie notwendig, für die anderen nicht gerechtfertigt: Die Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz sorgen seit Langem für Diskussionen, denn wo das Land die finanzielle Selbstständigkeit im Blick hat, kritisieren Grundstückseigentümer und Steuerzahler die hohe finanzielle Belastung, die auf ihnen lastet.