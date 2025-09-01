Was lange währt: Nächste Woche könnten, wenn alles gut läuft, Bahnkunden in Neuwied ihre Fahrkarten wieder bei einem Servicemitarbeiter kaufen.

Bereits im Juni sollte am Bahnhof Neuwied wieder eine Verkaufsstelle mit persönlichem Service für den Fahrkartenkauf eröffnet werden. Das hatte Thorsten Müller, Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord), im Mai mitgeteilt. Das hat nun doch ein wenig länger gedauert.

Schalter im Bahnhof seit August 2024 geschlossen

Aber nun laufen die Arbeiten im Ladenlokal gegenüber des Bahnhofs – eine ehemalige Bäckereifiliale – auf Hochtouren. „Angedacht ist mittlerweile der 8. September“, formulierte es Müller in der jüngsten öffentlichen Sitzung des ÖPNV-Kreisausschusses. Während der Innenausbau durch eine Firma aus Windeck zwar recht zügig vonstattenging, schien Barrierefreiheit zuletzt aber noch ein Thema gewesen zu sein. Trotzdem hoffen nun die Bahnkunden auf eine baldige Fertigstellung. Der Schalter im Inneren des einsturzgefährdeten Bahnhofsgebäudes ist seit der Schließung des Bahnhofs im August 2024 nicht mehr in Betrieb gewesen.