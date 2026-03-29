ÖPNV-Angebote für Neuwied Fahren an ausgewählten Samstagen bald kostenlose Busse? Ralf Grün 29.03.2026, 07:00 Uhr

i Am Neuwieder Bahnhof kommen viele Busse an, auch die, die auf der Linie 62 unterwegs sind. Jörg Niebergall

Kostenfrei mit dem Bus von A nach B fahren, das muss kein Wunschtraum sein. Die Stadt Neuwied möchte zumindest für ausgewählte Samstage ein Gratisangebot unterbreiten. Das Ansinnen war jetzt auch im ÖPNV-Ausschuss des Kreistages Thema.

Der Neuwieder Stadtrat hat im November 2025 beschlossen, seinen Bürgern an ausgewählten Samstagen und zu besonderen Anlässen kostenfreie Busfahrten zu ermöglichen. Anfang Februar informierte der städtische Beigeordnete Ralf Seemann den für den ÖPNV zuständigen Kreisbeigeordneten Philipp Rasbach über die geplanten Einzelheiten.







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