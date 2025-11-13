Luisenplatz wird umgestaltet Fahnenhügel ist als Treffpunkt für Neuwieder Geschichte Jörg Niebergall 13.11.2025, 12:00 Uhr

i Vom Fahnenhügel auf dem Luisenplatz gibt es keine Spur mehr. Jörg Niebergall

Während die Aufmerksamkeit von Passanten in der Neuwieder Innenstadt derzeit auf dem Aufbau des Knuspermarktes liegen dürfte, hat sich unterdessen ein bekannter Treffpunkt „verabschiedet“. Den Fahnenhügel auf dem Luisenplatz gibt es nicht mehr.

Wir sehen uns in der Stadt am Fahnenhügel! Die seit Jahren "übliche" Terminvereinbarung ist nun erst einmal Geschichte. Denn der Fahnenhügel wurde jetzt abgetragen. Derweil laufen schon die Pflasterarbeiten, damit die hier aktuell noch umzäunte Baustelle zur Eröffnung des Knuspermarktes im neuen Glanz erscheint.







