Wurzelwerk schwächt die Stabilität des Erddeichs - Die Bäume, die jetzt entfernt werden, sind nicht die ersten Fällungen im Schlosspark in Neuwied: Bäume gefährden den Deich 27.10.2024, 19:30 Uhr

i Im Schlosspark werden einige Bäume gefällt, da sonst die Sicherheit des Deiches nicht gewährleistet werden könnte. Jörg Niebergall

Neuwied. Noch Ende Oktober werden einige Bäume im Neuwieder Schlosspark gefällt – und das ist notwendig geworden, weil die Sicherheit des Deiches sonst nicht gewährleistet werden könnte. Die Arbeiten laufen zwischen dem 28. und dem 31. Oktober. Insgesamt werden sieben Kastanien, Eschen, Buchen und Ahornbäume gefällt.

Das Problem, das diesen Eingriff nötig macht, ist ein grundsätzliches: Aufgrund des Wurzelwerks dürfen Bäume nicht in unmittelbarer Nähe von Erddeichen stehen – und an besagter Stelle ist der Neuwieder Deich ein Erddeich, nämlich am Ausgang der Innenstadt nahe der La-Porte-Kreuzung.

