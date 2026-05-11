Sanierung rechte Rheinschiene Fähre Erpel-Remagen ergänzt Schienenersatzverkehr Daniel Dresen 11.05.2026, 20:22 Uhr

i Die Personenfähre "Nixe" pendelt zwischen den Rheinufern von Erpel und Remagen. Während der Generalsanierung der rechten Rheinschiene können Bahnkunden sie als Alternative zu den im Schienenersatzverkehr eingeplanten Bussen nutzen. Am nahegelegenen Bahnhof Remagen haben diese dann wieder Anschluss an den Zugverkehr. Daniel Dresen

Während der Sanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke wird die Personenfähre „Nixe“ zwischen Erpel und Remagen in den Schienenersatzverkehr aufgenommen. Im wenige Fußminuten entfernten Remagener Bahnhof können Fahrgäste ihre Reise fortsetzen.

Am 11. Juli beginnt offiziell die Generalsanierung der rechten Rheinschiene. Bis zum 12. Dezember 2026 fährt dann kein einziger Zug zwischen Troisdorf und Wiesbaden – also auch keiner im Kreis Neuwied. Während der fünfmonatigen Vollsperrung der Bahnstrecke wird für Bahnkunden ein entsprechender Schienenersatzverkehr mittels Bussen eingerichtet.







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