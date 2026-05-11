Während der Sanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke wird die Personenfähre „Nixe“ zwischen Erpel und Remagen in den Schienenersatzverkehr aufgenommen. Im wenige Fußminuten entfernten Remagener Bahnhof können Fahrgäste ihre Reise fortsetzen.
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Am 11. Juli beginnt offiziell die Generalsanierung der rechten Rheinschiene. Bis zum 12. Dezember 2026 fährt dann kein einziger Zug zwischen Troisdorf und Wiesbaden – also auch keiner im Kreis Neuwied. Während der fünfmonatigen Vollsperrung der Bahnstrecke wird für Bahnkunden ein entsprechender Schienenersatzverkehr mittels Bussen eingerichtet.