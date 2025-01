Silvester mal anders Fackelwanderung verleiht Deich besonderes Flair Jörg Niebergall 02.01.2025, 12:07 Uhr

i Ein Silvester-Höhepunkt in Neuwied war die Fackelführung am Deich. Jörg Niebergall

Etwa 40 Teilnehmer folgten den unterhaltsamen Informationen des Deichführers Wilhelm-Josef Zenger. Der 90-minütigen Tour bei Wind und Kälte hielten nur die Fackeln nicht stand.

Perfektes Flair am Silvesterabend: Es ist schon eine Weile her, dass die Tourist-Info der Stadt zur Deich-Fackelwanderung zum Jahreswechsel eingeladen hatte. Mal hatte Corona der beliebten Aktion einen Strich durch die Rechnung gemacht, mal lag es an den Umbauarbeiten des Deichvorgeländes.

