Fokus auf Geschäft in Linz Fachhändler Bauen+Leben schließt Filiale in Rheinbrohl Daniel Dresen 11.03.2026, 13:30 Uhr

i Die Bauen+Leben-Filiale in der Industriestraße in Rheinbrohl schließt Ende März. Ein Teil der Mitarbeiter wechselt in die Filiale in Linz-Kretzhaus. Daniel Dresen

Der bundesweit agierende Krefelder Baufachhändler Bauen+Leben trennt sich Ende März von seiner Filiale in Rheinbrohl. Was die Schließung des Geschäfts für die Mitarbeiter bedeutet.

Der Baufachhändler Bauen+Leben schließt Ende März seine Filiale in Rheinbrohl. „Die Schließung des Standortes ist das Ergebnis einer intensiven wirtschaftlichen Prüfung. Trotz großer Anstrengungen der Kollegen vor Ort haben sich die Rahmenbedingungen und die Konjunktur in der Baustoffbranche so verändert, dass ein dauerhaft wirtschaftlicher Betrieb an diesem Standort nicht mehr möglich ist“, teilt Bauen+Leben auf Nachfrage mit.







