Bares-für-Rares-Star gefragt Fabian Kahl genießt neues Leben in Unkel am Rhein Andreas Winkelmann 21.08.2026, 11:57 Uhr

i Fabian Kahl, Bares-für-Rares-Händler, lebt seit Herbst 2025 in Unkel. Es ist näher zum Drehort in Köln, aber auch von Vorteil für seine Arbeit als Antik-Händler. Andreas Winkelmann

Vom TV-Trubel zur Rheinruhe: Fabian Kahl lebt jetzt in Unkel und findet zwischen Weinbergen, Altstadt und Promenade neue Inspiration. Im Gespräch erzählt er, wie Familie und Karriere hier zusammengehen.

Fabian Kahl, Händler der ersten Stunde bei der beliebten ZDF-Reihe „Bares für Rares“, lebt seit August 2025 mit seiner Frau und seinem am Donnerstag, 11. Juni 2026, geborenen Sohn in Unkel. Bei einer Besichtigung am Tag des offenen Denkmals im Vorjahr habe er Schloss Arenfels entdeckt und dabei auch Schlossbesitzer Christian Runkel kennengelernt, berichtet Kahl.







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