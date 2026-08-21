Bares-für-Rares-Star gefragt
Fabian Kahl genießt neues Leben in Unkel am Rhein
Fabian Kahl, Bares-für-Rares-Händler, lebt seit Herbst 2025 in Unkel. Es ist näher zum Drehort in Köln, aber auch von Vorteil fü
Fabian Kahl, Bares-für-Rares-Händler, lebt seit Herbst 2025 in Unkel. Es ist näher zum Drehort in Köln, aber auch von Vorteil für seine Arbeit als Antik-Händler.
Andreas Winkelmann

Vom TV-Trubel zur Rheinruhe: Fabian Kahl lebt jetzt in Unkel und findet zwischen Weinbergen, Altstadt und Promenade neue Inspiration. Im Gespräch erzählt er, wie Familie und Karriere hier zusammengehen.

Lesezeit 2 Minuten
Fabian Kahl, Händler der ersten Stunde bei der beliebten ZDF-Reihe „Bares für Rares“, lebt seit August 2025 mit seiner Frau und seinem am Donnerstag, 11. Juni 2026, geborenen Sohn in Unkel. Bei einer Besichtigung am Tag des offenen Denkmals im Vorjahr habe er Schloss Arenfels entdeckt und dabei auch Schlossbesitzer Christian Runkel kennengelernt, berichtet Kahl.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren