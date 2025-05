Die Dierdorferin Jasmin El-Assal-Zimmermann ist angespannt. Sie hat gleich zwei Minuten Zeit, die Jury und das Publikum mit ihrer Rede zu überzeugen. Für ihren Auftritt beim internationalen Speaker Slam in Wiesbaden zieht sie als Metapher ein übergroßes Herrenhemd an und knöpft es falsch zu. „Damit konnte ich die Aufmerksamkeit auf mich lenken“, sagt sie. In zwei Minuten vermittelt sie die Kraft der Kommunikation – die Botschaft hinter dem falsch zugeknöpften Hemd: „Wenn du das Gespräch falsch beginnst, wirst du am Ende dein Ziel nicht erreichen.“

Mit ihrem Auftritt weiß sie zu überzeugen, sie gewinnt den Excellence Award beim internationalen Speaker Slam in Wiesbaden, an dem rund 230 Teilnehmer aus 28 Länder um die Gunst der Jury kämpften. Laut Pressemitteilung zur Veranstaltung werde die Ehrung an Redner vergeben, die die mit außergewöhnlicher Präsenz und tiefgehender inhaltlicher Qualität überzeugen. Die Jury lobte insbesondere die klare Struktur ihrer Rede, die emotionale Tiefe und die lebendige Inszenierung, die das Publikum fesselte, heißt es in der Presseinfo weiter.

„Kommunikation und Rhetorik sind in meinem Leben sehr wichtig.“

Jasmin El-Assal-Zimmermann

Im Nachgang sagt die Dierdorferin: „Es war schon eine große Herausforderung. Du musst innerhalb von zwei Minuten das Thema auf den Punkt bringen.“ Die Kraft der Kommunikation spielt schon immer eine große Rolle für El-Assal-Zimmermann. Beruflich absolvierte sie früh eine Ausbildung als Modefachberaterin, war lange im Einzelhandel tätig. Ihre Mutter habe zu ihr immer gesagt, dass ihr das Verkaufen im Blut liege.

Heute ist sie beruflich vielseitig unterwegs, arbeitet als diplomierte Kosmetikerin, ist Kommunikations- und Business-Mentorin. Dazu verfasste sie zwei Bücher: eins zu verbaler und eins zu non-verbaler Kommunikation. Regelmäßig referiert sie auch laut eigener Aussage über die Kraft der Kommunikation, hielt Vorträge etwa in Hamburg, Salzburg oder auch Prag. Kommunikation und Rhetorik seien die wichtigsten Werkzeuge in ihrem Leben, sagt sie.

Ihre Tipps für eine gute Kommunikation

Sie habe viele Situationen gehabt, in denen sie immer wieder Folgendes festgestellt habe: „Wenn ich bekommen möchte, was ich erwarte, ist es entscheidend, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen zu stellen.“ Für die Business-Mentorin ist kommunikative Stärke der wahre Hebel für Erfolg – ob bei Gehaltsverhandlungen, in Verkaufsgesprächen oder in privaten Auseinandersetzungen. Ihre Feststellung: „Die Menschen können alle reden, aber sie können häufig nicht richtig kommunizieren. Sie können nicht transportieren, was sie transportieren möchten.“

Aus ihrer Erfahrung nennt sie ein paar ihrer sprachlichen Geheimnisse. „Gute Kommunikation beginnt nicht beim Reden, sondern beim Zuhören. Achte auf deine Körpersprache – sie wirkt, bevor du sprichst. Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Gegenüber, nicht auf dich selbst. Stelle die richtigen Fragen im richtigen Moment. Und sprich Menschen möglichst mit ihrem Namen an – das schafft Vertrauen und Sympathie.“ Und sie betont: „Reden kann jeder – verstanden werden nicht.“

Infos zur Dierdorferin

Weitere Informationen zur Dierdorferin Jasmin El-Assal-Zimmermann finden sich auf ihrer Internetseite unter https://www.image2success.net/. Dort steht unter anderem Näheres zu ihren Büchern und auch zu ihrer Berufslaufbahn.