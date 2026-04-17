Blumen und Sträucher im Trend
Experten geben Neuwiedern Tipps für die Gartensaison 
Frank Jentzsch, Gärtnermeister aus Niederbieber, gibt Tipps zu Trends.
Frank Jentzsch, Gärtnermeister aus Niederbieber, gibt Tipps zu Trends.
Jörg Niebergall

Tausende haben sich unlängst beim Gartenmarkt in Neuwied getummelt. Viele deckten sich mit Pflanzen ein, um sie daheim in die Erde zu bringen. Doch welche Trends gibt es in dieser Saison eigentlich? Wir haben nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Der Frühling ist da, der Sommer ist im Anmarsch, und Blumenliebhaber sowie Hobbygärtner verspüren den Drang, aktiv zu werden. Schließlich sollen Balkon und Garten so langsam aus dem Winterschlaf erwachen.Im Gartenbau-Unternehmen Thewalt in Feldkirchen konzentriert man sich derweil schon auf das Sommergeschäft.

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