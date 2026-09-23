„Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl hat erst kürzlich zum Antiquitätenschätztag auf Schloss Arenfels geladen. Doch auch andere Akteure in der Region prüfen, ob das alte Schätzchen in der Vitrine ein kleiner Schatz ist – oder eben nicht.
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Omas alter Ring, Opas Taschenuhr oder die Porzellanfigur, die seit Jahrzehnten etwas verloren in der Vitrine steht: Schatz oder Staubfänger? Nicht jeder schafft es damit zu „Bares für Rares“, und Horst Lichter klingelt eher selten unangemeldet an der Haustür.