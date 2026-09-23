Mehr als „Bares für Rares“ Experten entdecken rund um Neuwied verborgene Schätze Jörg Niebergall 23.09.2026, 12:30 Uhr

i Tomas Meyerholz betreibt ein Auktionshaus mitten in Linz. Sein Steckenpferd: Kunst und Porzellan aus dem 17. Jahrhundert. Jörg Niebergall

„Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl hat erst kürzlich zum Antiquitätenschätztag auf Schloss Arenfels geladen. Doch auch andere Akteure in der Region prüfen, ob das alte Schätzchen in der Vitrine ein kleiner Schatz ist – oder eben nicht.

Omas alter Ring, Opas Taschenuhr oder die Porzellanfigur, die seit Jahrzehnten etwas verloren in der Vitrine steht: Schatz oder Staubfänger? Nicht jeder schafft es damit zu „Bares für Rares“, und Horst Lichter klingelt eher selten unangemeldet an der Haustür.







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