Die Windräder, die die Bad Honnef AG auf der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz bauen will, sorgen für Empörung bei den Anliegern rund um Windhagen. Detlef Nonnen war selbst Chef eines großen Energieversorgers. Er beleuchtet die Pläne.
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Detlev Nonnen aus Linz, war vor seinem Ruhestand lange Jahre Finanzbürgermeister der Stadt Chemnitz und später einige Jahre Geschäftsführer eines großen Regionalversorgers in Sachsen, der für die Gas-, Strom -und Trinkwasserversorgung in dieser Region zuständig war.