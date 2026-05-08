Windräder auf der Landesgrenze Experte nimmt Stellung zu Plänen der Bad Honnef AG Sabine Nitsch 08.05.2026, 17:00 Uhr

i Detlef Nonnen ist Finanzexperte in der Linzer Kommunalpolitik und war viele Jahre Geschäftsführer eines Energieversorgers. Sabine Nitsch

Die Windräder, die die Bad Honnef AG auf der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz bauen will, sorgen für Empörung bei den Anliegern rund um Windhagen. Detlef Nonnen war selbst Chef eines großen Energieversorgers. Er beleuchtet die Pläne.

Detlev Nonnen aus Linz, war vor seinem Ruhestand lange Jahre Finanzbürgermeister der Stadt Chemnitz und später einige Jahre Geschäftsführer eines großen Regionalversorgers in Sachsen, der für die Gas-, Strom -und Trinkwasserversorgung in dieser Region zuständig war.







Artikel teilen

Artikel teilen