Lage auch im Kreis Neuwied Experte: Niedrigwasser könnte im Herbst noch zunehmen Justin Buchinger 06.08.2026, 13:11 Uhr

i Die Ahrmündung in Sinzig mit Blick auf Linz: Die anhaltende Trockenheit hat den Rhein deutlich reduziert. Das liegt auch daran, dass Wasser aus den Zuflüssen fehlt. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Das Niedrigwasser des Rheins hat Rekordwerte erreicht. Doch handelt es sich dabei um Ausreißer oder werden niedrige Pegel zum Normalzustand? Die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins beobachtet, wie sich der Rhein langfristig verändert.

Das Niedrigwasser hat im Kreis Neuwied und am gesamten Mittelrhein Rekordwerte erreicht. In Ausmaß und Intensität sei es mit dem Rekordjahr 2018 vergleichbar, sagt Marc Daniel Heintz, Geschäftsführer der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR).







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