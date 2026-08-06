Das Niedrigwasser des Rheins hat Rekordwerte erreicht. Doch handelt es sich dabei um Ausreißer oder werden niedrige Pegel zum Normalzustand? Die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins beobachtet, wie sich der Rhein langfristig verändert.
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Das Niedrigwasser hat im Kreis Neuwied und am gesamten Mittelrhein Rekordwerte erreicht. In Ausmaß und Intensität sei es mit dem Rekordjahr 2018 vergleichbar, sagt Marc Daniel Heintz, Geschäftsführer der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR).