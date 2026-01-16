Werte an Silvester in Neuwied Experte: „Jede Reduktion vom Feinstaub ist zu begrüßen“ Viktoria Schneider 16.01.2026, 14:30 Uhr

i Achtung, Finger! Explodierende Böller können nicht nur gefährlich für die Gliedmaßen werden, sondern auch für die Lunge und das Herz-Kreislauf-System. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Wird an Silvester viel geböllert und geknallt, gelangt eine Menge Feinstaub in die Luft. In Neuwied war es kürzlich so viel, dass die Deichstadt mit anderen Großstädten mithalten konnte. Doch welche Folgen hat eine hohe Belastung für die Gesundheit?

Bis zu 721 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter wurden in Neuwied an Silvester gemessen. Deutlich mehr als in vergleichbaren Städten, eine höhere Belastung gab es nur in München und Reutlingen. Dass eine so hohe Menge an Schadstoffen an einem Tag nicht gesund sein kann, ist klar.







Artikel teilen

Artikel teilen