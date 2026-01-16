Wird an Silvester viel geböllert und geknallt, gelangt eine Menge Feinstaub in die Luft. In Neuwied war es kürzlich so viel, dass die Deichstadt mit anderen Großstädten mithalten konnte. Doch welche Folgen hat eine hohe Belastung für die Gesundheit?
Bis zu 721 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter wurden in Neuwied an Silvester gemessen. Deutlich mehr als in vergleichbaren Städten, eine höhere Belastung gab es nur in München und Reutlingen. Dass eine so hohe Menge an Schadstoffen an einem Tag nicht gesund sein kann, ist klar.