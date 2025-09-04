Reduziert, gemütlich, modern: Viele finden Tiny Houses spannend, und auch im Kreis Neuwied entstehen die Minihäuser. Warum diese ökonomisch und ökologisch aber gar nicht so gut sind wie gedacht, sagt Wissenschaftler Torsten Bölting.

Tiny Houses, wie sie vor Kurzem in Döttesfeld aufgestellt wurden, haben für viele Menschen eine echte Faszination. Wohnen auf wenig Raum, sich auf das Wesentliche reduzieren, weniger Ballast mit sich herumschleppen: Das ist gerade auch für ältere Menschen eine verlockende Vorstellung, denen nach dem Auszug der Kinder das große Einfamilienhaus vielleicht zu groß ist und zu viel Arbeit bedeutet. Ist ein Minihaus die Lösung für sie?

Wie wohnen wir in Zukunft?

Der Wissenschaftler Torsten Bölting ist da ziemlich klar: „Ich halte davon eigentlich nix.“ Aktuell beschäftigt er sich mit dem Wohnraum der Zukunft in der Stadt Neuwied. Der Professor für Sozialwissenschaften, Wohn- und Raumsoziologie an der EBZ Business School und Geschäftsführer des Instituts für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung (Inwis) erstellt im Auftrag der Stadt derzeit ein Wohnraumentwicklungskonzept.

i Prof. Dr. Torsten Bölting ist Professor für Sozialwissenschaften, Wohn- und Raumsoziologie an der EBZ Business School und Geschäftsführer des Instituts für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung (Inwis). Andreas Molatta

Am Rande des Workshops, bei dem die Neuwieder ihre Vorstellungen zu diesem Konzept einbringen konnten, waren auch Tiny Houses ein Thema. „Mich haben Leute angesprochen, die Mitte 60 sind und sich für ein Tiny House interessieren.“ Aber eine gute Geschosswohnung sei eigentlich besser.

„Man hat das gleiche Theater wie bei einem Einfamilienhaus.“

Prof. Dr. Torsten Bölting

Zum einen gebe es ein Missverständnis, was Tiny Houses überhaupt sind. Eigentlich sind diese nämlich nur 30 bis 35 Quadratmeter groß und beweglich, können also auch an einen anderen Ort transportiert werden. Zudem seien diese oft so konzipiert, dass man zum Beispiel eine Leiter in sein Bett hochklettern muss – und das wollen viele Senioren wohl kaum.

Den meisten Leuten schwebt einfach ein kleines Wohnhaus vor, ein Microhouse, sagt der Wissenschaftler. Aber auch für diese gilt in der Regel: „Ökonomisch und ökologisch sind sie nicht sinnvoll.“ Auf den Quadratmeter gerechnet, seien die Minihäuser oft gar nicht so billig. „Man braucht ein Grundstück, die Erschließung und hat das gleiche Theater wie bei einem Einfamilienhaus.“ Und: „Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ist das Blödsinn.“ Viele würden denken, dass ein Tiny House ökologisch wertvoll ist, weil man sich ja reduziert, „das ist aber gar nicht so“. Denn für wenig Wohnraum wird verhältnismäßig viel Fläche verbraucht.

Geschosswohnungen seien deutlich sinnvoller, um den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, b esonders wenn die Häuser mit einem Aufzug barrierefrei und seniorengerecht ausgestattet sind. „Und die Kommunen müssen überlegen, was sie mit den spärlich vorhandenen Flächenreserven machen“, findet Torsten Bölting.

Ein Häuschen auf dem Supermarktdach

Gleichzeitig müssten die Anbieter schauen, wie man den Wünschen der Menschen entgegenkommt. „Natürlich hat das Interesse an Tiny und Micro Houses eine Berechtigung“, betont er, und wenn es platztechnisch und baurechtlich möglich ist, ein solches auf eine vorhandene Fläche, etwa in den Garten, zu stellen, könne das auch sinnvoll sein.

Auch auf einem Supermarktdach hat er bereits mehrere kleine Häuser gesehen, „das spart natürlich die Grundstücks- und Erschließungskosten.“ Auch sogenannte Hofhäuser findet er interessant: meist kleine Häuser, die angebaut werden und nach innen orientiert sind und einen eigenen kleinen Hof umschließen. „Hier hat man seine Privatheit, der Flächenverbrauch ist aber gering.“ Und das findet Torsten Bölting schon deutlich sinnvoller.