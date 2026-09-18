Das alte Fachwerkjuwel an der Dierdorfer Straße in Heddesdorf bekommt neues Leben eingehaucht. Handwerker sind gerade mit der Fassade beschäftigt. Heddesdorfs Treffpunkt könnte bald wieder mit Veranstaltungen und gemütlichen Abenden belebt werden.
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Es ist schon einige Zeit her, dass Heddesdorf ein breites gastronomisches Angebot hatte. Nach und nach haben fast alle Kneipen geschlossen. Selbst während der Pfingstkirmes bieten heute nur noch Vereine Möglichkeiten zum gemütlichen Beisammensein. Einer davon ist der Männergesangverein (MGV) Germania, der während des Festes den Biergarten der früheren Gaststätte Müller öffnet und dort auch im Laufe des Jahres Veranstaltungen durchführt.