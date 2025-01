Linz und Dierdorf betroffen EVM erklärt Aus für Kundenzentren im Kreis Neuwied 03.01.2025, 11:23 Uhr

i Das EVM-Kundenzentrum in Linz ist nach dem Jahreswechsel dicht. An der Eingangstür verweist der Energieversorger auf Kundenzentren in Bendorf, Sinzig und Remagen. Daniel Dresen

Zum Jahreswechsel hat die EVM ihre beiden Kundenzentren im Kreis Neuwied geschlossen. In der RZ erklärt das größte kommunale Energie- und Dienstleistungsunternehmen in Rheinland-Pfalz, warum es diese Entscheidung in Linz und Dierdorf getroffen hat.

„Nah und immer da mit elf Kundenzentren in der Region“ – damit wirbt die Energieversorgung Mittelrhein (EVM). Doch das gilt seit wenigen Tagen nur noch eingeschränkt für die EVM-Kunden im Kreis Neuwied. Zum Jahreswechsel hat das nach eigenen Angaben größte kommunale Energie- und Dienstleistungsunternehmen aus Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz seine beiden Kundenzentren in Linz und Dierdorf geschlossen.

