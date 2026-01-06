Schweitzer war Ehrengast Evkiwi: Kitaträgerverband feierlich eingeweiht Jörg Niebergall 06.01.2026, 06:00 Uhr

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Detlev Kowalski, Uwe Selzer, Achim Hallerbach, Pierre Fischer und Peter Jung freuen sich über den Vortrag der Kita Straßenhaus. Jörg Niebergall

16 Kitas, 1300 Kitaplätze und 450 Mitarbeiter: Mit dem neuen Trägerverband Evkiwi arbeiten die Kitas von sieben evangelischen Kirchengemeinden in Stadt und Kreis Neuwied nun zusammen. In Horhausen wurde der Verband vorgestellt und gefeiert.

Zum 1. Januar wurden die evangelischen Kindertagesstätten der Kirchengemeinden Honnefeld und Rengsdorf sowie des evangelischen Kita-Verbandes Neuwied zu einem gemeinsamen Verband zusammengeführt. Unter dem Namen „Verband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenkreis Wied“ (Evkiwi) bündeln künftig sieben evangelische Kirchengemeinden mit 16 Kindertagesstätten im Kreis und in der Stadt Neuwied ihre Kräfte, um Kindern ein starkes, ...







