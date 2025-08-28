Die Evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde im Kreis Neuwied muss sparen. Sie sieht keinen anderen Weg, als sich von ihren Kirchen in Bad Hönningen und Rheinbrohl als auch vom Gemeindezentrum in Rheinbreitbach bis zum Jahr 2030 zu trennen.

Rund 4800 Mitglieder zählt die Evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde derzeit. Sie bildet sich aus den beiden Pfarrbezirken Linz/Bad Hönningen und Unkel/Rheinbreitbach, die sich wiederum aus mehr Ortschaften als nur den namensgebenden Kommunen speisen. So fühlen sich beispielsweise auch Protestanten aus Kasbach-Ohlenberg, Bruchhausen und Teilen von St. Katharinen der Kirchengemeinde zugehörig.

Sie leidet – wie viele andere Kirchengemeinde auch – unter einem Mitgliederschwund. Pro Jahr sinkt die Mitgliederzahl im Kirchenkreis um etwa 3,5 Prozent, berichtet Kirchenmeister Jürgen Zimmermann. Damit einhergehen sinkende Kirchensteuereinnahmen auf der einen Seite, aber steigende Umlagen an die Landeskirche und den Kirchenkreis auf der anderen Seite, was die Kirchengemeinden zum Sparen zwingt.

i Das Evangelische Gemeindezentrum Rheinbreitbach steht ebenfalls auf der Liste der Gebäude, deren Betrieb die Trinitatis-Kirchengemeinde in Zukunft nicht mehr finanzieren kann. Heinz-Werner Lamberz

Nun hat das Presbyterium der Trinitatis-Kirchengemeinde die Reißleine gezogen: In Zukunft will sie nur noch die Kirchen in Linz und Unkel weiterführen. Von den Kirchen in Bad Hönningen und Rheinbrohl als auch vom Gemeindezentrum Rheinbreitbach will sich die Kirchengemeinde bis zum Jahr 2030 trennen. Durch diese Maßnahme sollen pro Jahr Gesamtkosten von etwa 200.000 Euro eingespart werden. „Wir haben alles abgewägt: Standort, Gebäudezustand, Investitionsstau und Nutzungsoptionen“, berichtet Pfarrer Michael Busch.

Kirchenmeister Zimmermann betont, dass es „keine leichte Entscheidung“ gewesen sei. „Wir sind aus Verantwortungsgründen gegenüber der Kirchengemeinde zu diesem Entschluss gekommen“, erklärt Pfarrer Christoph Schwaegermann. Sein Kollege Busch spricht von „schmerzhaften, aber notwendigen Einschnitten“. Bei den Gemeindemitgliedern sei die Entscheidung auf Verständnis getroffen, berichtet Pfarrer Schwaegermann.

Erste Gespräche mit Kommunen

Interessenten für die drei Gebäude zu finden, wird eine Herausforderung darstellen. Die Evangelische Kirche in Rheinbrohl wird wegen Besuchermangels bereits nicht mehr für Gottesdienste genutzt. Sie stammt aus dem Baujahr 1888 und steht unter Denkmalschutz – ein mögliches Problem beim Verkauf. Die Kirche in Bad Hönningen stammt aus dem Jahr 1957. Neben dem Pfarrhaus gehört zu ihr noch eine Bücherei, die nach dem Willen der Kirchengemeinde nicht geschlossen werden soll. „Wir suchen nach Möglichkeiten, dass sie so weitergeführt werden kann, dass wir zumindest keine Miete zahlen müssen“, so Pfarrer Schwaegermann.

Die Personalkosten der Bücherei will die Kirchengemeinde weiterhin selbst tragen. Das Gemeindezentrum Rheinbreitbach ist das jüngste Gebäude und stammt aus dem Jahr 1991. Pfarrer Busch verrät, dass es bereits erste Gespräche mit den Kommunen gegeben habe. Dort sei man auf Betroffenheit gestoßen. Dennoch kann man keine Wunderdinge erwarten, schließlich ist die Finanzlage in den Kommunen Bad Hönningen, Rheinbrohl und Rheinbreitbach selbst sehr angespannt.

i Die Evangelische Kirche in Rheinbrohl wird von der Trinitatis-Kirchengemeinde bereits nicht mehr genutzt. Sie soll ebenfalls abgestoßen werden. Daniel Dresen

„Für uns ist klar, dass die Gemeindearbeit weitergehen soll, auch wenn sie nicht mehr in diesen Gebäuden stattfindet“, sagt Pfarrer Schwaegermann. Angebote der Evangelischen Kirche wie Kinderbetreuung, Sprachkurse und gemeinsame Kochtreffs sollen in Bad Hönningen „nicht sterben“. Protestanten müssten dann allerdings für den sonntäglichen Gottesdienstbesuch den Weg nach Linz oder Unkel auf sich nehmen.

„Wir sind seit 1845, also seit Beginn an, eine Diaspora-Gemeinde. Unsere Gemeinde hat eine gewisse Mobilität, weil wir eben nicht in jedem Ort eine Kirche haben“, erklärt Pfarrer Schwaegermann. In den Sommermonaten „probt“ die Kirchengemeinde bereits den Fall, dass Gottesdienste nur noch in Unkel und Linz angeboten werden. „Das wird gut angenommen“, meint Pfarrer Busch. Kirchenmeister Zimmermann bringt auch eine Kooperation mit der Katholischen Kirche ins Spiel, was die gemeinsame Nutzung von Gebäuden beispielsweise in Bad Hönningen angeht.

i Pfarrer Christoph Schwaegermann (von links), Kirchenmeister Jürgen Zimmermann und Pfarrer Michael Busch sprachen über den Abschied von drei Kirchengebäuden. Daniel Dresen

Neben den Gebäuden bereitet der Trinitatis-Kirchengemeinde auch die Personalentwicklung Sorgen. Aus zurzeit 2,5 Pfarrstellen könnten auf absehbare Zeit 1,5 oder nur noch eine Stelle werden. „Wir müssen organisieren, wie wir mit weniger Menschen auskommen“, sagt Pfarrer Busch. Spätestens im Jahr 2028 wird Pfarrer Schwaegermann in Ruhestand gehen. Seine Stelle wird voraussichtlich nicht nachbesetzt werden. Dies sei aber kein rein finanzielles Problem, denn die Evangelische Kirche leide auch personell unter Nachwuchssorgen. Mit einer solchen negativen Entwicklung habe Pfarrer Schwaegermann nicht gerechnet, auch nicht als im Jahr 2006 die Evangelische Kirchengemeinde Bad Hönningen mit der Linzer Kirchengemeinde bereits aus wirtschaftlichen Gründen fusionieren musste.