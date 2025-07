An den Rändern des politischen Spektrums kommt es statistisch gesehen zu mehr Straftaten. Beim Blick auf den Kreis Neuwied treten rechtsextreme Straftäter deutlich öfter in Erscheinung als linke, wie eine Kleine Anfrage der Grünen zutage fördert.

Im Jahr 2024 hat es im Kreis Neuwied geringfügig weniger politisch motivierte Straftaten im rechtsextremen Spektrum gegeben als im Jahr davor. Die Zahl der Delikte sank von 75 auf 72 an. Damit belegt der Kreis aber immer noch einen vorderen Platz im landesweiten Vergleich. Das geht aus der Antwort der Landesregierung in Mainz auf eine Kleine Anfrage der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hervor.

Kreis Neuwied hat den Trend exklusiv

Ein Trend, den der Kreis Neuwied im Norden von Rheinland-Pfalz exklusiv für sich verbuchen darf. Denn die meisten kommunalen Nachbarn im nördlichen Teil unseres Landes sehen sich einem Anstieg bei den sogenannten rechten Straftaten gegenüber. Im Kreis Mayen-Koblenz zählte die Polizei 61 von Rechtsextremen ausgeübte Straftaten (plus 21 gegenüber 2023), im Kreis Ahrweiler 42 (plus 24), in der Stadt Koblenz 59 (plus 11), im Kreis Altenkirchen 42 (plus 24) und im Westerwaldkreis 97 (plus 46).

Was die Häufigkeit rechtsextremer Straftaten angeht, rangiert der Westerwaldkreis landesweit an zweiter Stelle. Nur in der Landeshauptstadt Mainz (101; plus 10) zählten Strafverfolgungsbehörden mehr Delikte. Der Kreis Neuwied landet unter den 36 Landkreisen und kreisfreien Städte im Land auf Platz 5. Davor reihen sich Mainz (erste Stelle) Westerwaldkreis, Kreis Mainz-Bingen und Ludwigshafen ein.

Landesweit mehr rechte Straftaten

Auf Landesebene tauchen in der Statistik für das Jahr 2024 insgesamt 1471 rechtsextreme Straftaten auf. Das sind 226 Delikte mehr als im Jahr 2023. Beim genaueren Blick fällt auf, dass das Gros der Straftaten unter der Rubrik „Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen“ zu finden ist. Allein 833 Delikte fallen darunter. Beleidigungen (264), Volksverhetzung (240) und Körperverletzungen (41) folgen in Sachen Häufigkeit. Das deckt sich von der Verteilung her weitgehend mit der Statistik für das Jahr 2023.

Die Statistik offenbart noch ein weiteres Detail: Im Vorjahr haben Staatsanwälte in Rheinland-Pfalz 757 Ermittlungsverfahren eingeleitet (2023: 475). In 152 Fällen wurden Verfahren eingestellt, weil Täter nicht ermittelt werden konnten (2023: 107). In 169 Fällen boten die Ermittlungen nicht genügend Anlass für ein Klageverfahren (2023: 129). Verfahrenseinstellungen nach dem Jugendstrafgesetz gab es bei 166 Personen (2023: 118). Schließlich gab es im Vorjahr 102 Verurteilungen (2023: 54).

„Als Grüne stehen wir daher fest an der Seite aller Engagierten, die immer wieder klare Kante gegen rechts zeigen.“

Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen

Die Grünen führen zum Vergleich auch die Zahlen im Hinblick auf „linksmotivierte Straftaten“ an. Demnach gab es 2024 landesweit insgesamt 99 Fälle. Das sind 29 Fälle weniger als im Jahr 2023. Darunter würden sich fünf Gewalttaten befinden, zwei weniger als im Jahr davor.

Aus Sicht der grünen Landtagsfraktion nimmt damit die Gefahr, die von der extremen Rechten ausgeht, weiter zu. „Als Grüne stehen wir daher fest an der Seite aller Engagierten, die immer wieder klare Kante gegen rechts zeigen. Nur gemeinsam können wir diese gefährliche Entwicklung stoppen“, heißt es in einer Mitteilung im Zusammenhang mit der Kleinen Anfrage wörtlich.