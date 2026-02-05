Protest bei AfD-Veranstaltung: Etwa 200 Bürger bei der Mahnwache in Puderbach dabei
Protest bei AfD-Veranstaltung
Etwa 200 Bürger bei der Mahnwache in Puderbach dabei
Erneut hat der AfD-Kreisverband zu einer Wahlkampfveranstaltung ins Puderbacher Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Und erneut hat sich vor dem Veranstaltungsort Protest formiert.
Der Neuwieder AfD-Kreisverband hatte am Mittwochabend zur Wahlkampfveranstaltung unter dem Motto „Wir regeln das“ ins Puderbacher Dorfgemeinschaftshaus am Sportplatz eingeladen. Das wollten Bürger und Bürgerinnen aus dem Kreis nicht unkommentiert lassen und kamen zur Mahnwache unter dem Motto „Ihr regelt das?