Der Deichlauf Neuwied verwandelte das Rhein-Wied-Stadion in ein lebendiges Familienfest. Kinder eröffneten den Tag, während Hobby- und Leistungsläufer für sportliche Spannung sorgten – trotz dem nach wie vor ungewohnten Veranstaltungsort.
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Wenn die LG Rhein-Wied traditionell zum Deichlauf einlädt, ist das weit mehr als eine reine Breitensportveranstaltung. Es ist vielmehr ein Fest für die ganze Familie und ein sportlicher Höhepunkt im regionalen Laufkalender.Aus organisatorischen Gründen waren die Veranstalter erneut von den Goethe-Anlagen am Rheinufer ins Rhein-Wied-Stadion umgezogen.