Etat 2026 ist geprägt durch Pflichtaufgaben
Ratsmitglieder der VG Puderbach kritisieren die geringe finanzielle Ausstattung der Kommunen durch das Land und den Bund.
In der Puderbacher VG-Ratssitzung wurde wieder Kritik laut, dass die Kommunen finanziell zu schlecht ausgestattet werden. Viel Frust ist hier zu vernehmen. Für die Ortsgemeinden gibt es zudem eine schlechte Nachricht: Die Umlage steigt. 

Dass inzwischen kaum mehr Spielraum für freiwillige Ausgaben bleibt, löst regelmäßig Frust aus bei vielen kommunalpolitisch Engagierten in der Region. Kritik wurde auch in der Puderbacher VG-Ratssitzung zum Haushaltsplan 2026 in Bezug auf die Finanzausstattung erneut laut.

