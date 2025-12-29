Haushalt der VG Puderbach Etat 2026 ist geprägt durch Pflichtaufgaben Lars Tenorth 29.12.2025, 16:00 Uhr

i Ratsmitglieder der VG Puderbach kritisieren die geringe finanzielle Ausstattung der Kommunen durch das Land und den Bund. Martin Schutt. picture alliance/dpa

In der Puderbacher VG-Ratssitzung wurde wieder Kritik laut, dass die Kommunen finanziell zu schlecht ausgestattet werden. Viel Frust ist hier zu vernehmen. Für die Ortsgemeinden gibt es zudem eine schlechte Nachricht: Die Umlage steigt.

Dass inzwischen kaum mehr Spielraum für freiwillige Ausgaben bleibt, löst regelmäßig Frust aus bei vielen kommunalpolitisch Engagierten in der Region. Kritik wurde auch in der Puderbacher VG-Ratssitzung zum Haushaltsplan 2026 in Bezug auf die Finanzausstattung erneut laut.







