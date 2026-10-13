Grundschule Leubsdorf Essiggestank in Schulcontainern bereitet Kopfschmerzen Daniel Dresen 13.10.2026, 09:00 Uhr

i Das Containerprovisorium der Grundschule Leubsdorf sorgt weiter für Schlagzeilen: Nach fehlenden Toilettentrennwänden und Brandschutzmängeln stinkt es nun teilweise nach Essigsäure. Heinz-Werner Lamberz

Das Schulprovisorium in Leubsdorf hält die VG Linz weiter auf Trab. Nachdem die Container wegen fehlender Toilettentrennwände und Brandschutzmängeln erst mit Verzögerung komplett genutzt werden konnten, sorgt nun ein stechender Geruch für Aufregung.

Die Grundschulcontainer in Leubsdorf sorgen nach dem Ausfall des ersten Schultags im August weiterhin für Frust bei Schülern, Lehrern und Eltern. Nachdem das komplette Provisorium erst mit deutlicher Verzögerung wegen fehlender Toilettentrennwände und Brandschutzmängeln im laufenden Schuljahr in Betrieb genommen werden konnte, ist nun ein weiteres Problem aufgeploppt.







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