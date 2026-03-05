Infos zum GSG-Wohnprojekt
Es wird langsam konkreter Werth-Viertel in Neuwied
Nach der Sanierung könnten im Werth-Viertel bis zu 100 neue Wohnungen entstehen.
Jörg Niebergall

Es ist ein Generationenprojekt und eine Mammutaufgabe: So beschreibt die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG) die Sanierung von 350 Wohnungen im sogenannten Werth-Viertel in Neuwied. Lange war es still um das Projekt – nun gibt es Neuigkeiten.

Etwa 350 Wohnungen sollen in der südöstlichen Innenstadt von Neuwied saniert werden. Eine Mammutaufgabe, findet die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG). Nachdem sie als Besitzerin der Wohnungen vor rund zwei Jahren die Planung für den Umbau vorgestellt hat, rückt nun die Realisierung näher.

