Infos zum GSG-Wohnprojekt Es wird langsam konkreter Werth-Viertel in Neuwied Viktoria Schneider 05.03.2026, 12:30 Uhr

i Nach der Sanierung könnten im Werth-Viertel bis zu 100 neue Wohnungen entstehen. Jörg Niebergall

Es ist ein Generationenprojekt und eine Mammutaufgabe: So beschreibt die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG) die Sanierung von 350 Wohnungen im sogenannten Werth-Viertel in Neuwied. Lange war es still um das Projekt – nun gibt es Neuigkeiten.

Etwa 350 Wohnungen sollen in der südöstlichen Innenstadt von Neuwied saniert werden. Eine Mammutaufgabe, findet die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG). Nachdem sie als Besitzerin der Wohnungen vor rund zwei Jahren die Planung für den Umbau vorgestellt hat, rückt nun die Realisierung näher.







Artikel teilen

Artikel teilen