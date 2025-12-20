Neue Apotheke kommt Es tut sich etwas in der früheren Hauptpost von Neuwied Rainer Claaßen 20.12.2025, 07:00 Uhr

i Noch sind die Regale leer, doch schon bald soll in der früheren Hauptpost so viel Betrieb herrschen wie in der Rosenapotheke in Heddesdorf, hofft Betreiber Johannes Neukirchen. Rainer Claaßen

Pillen statt Päckchen: Wo die Neuwieder bis 2024 Postdienstleistungen in Anspruch nehmen konnten, entsteht jetzt eine Apotheke. Im Februar könnte es losgehen.

Die ehemalige Hauptpost an der Pfarrstraße wurde im Frühjahr 2024 geschlossen. Lange Zeit tat sich in dem Gebäude, das seit Jahrzehnten eine wichtige Anlaufstelle für viele Neuwieder war, wenig. Die Befürchtung lag nahe, dass hier ein weiterer Dauerleerstand zu den vielen verwaisten Geschäften in der Innenstadt hinzukommt.







