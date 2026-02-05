Zoff im Rat nach AfD-Äußerung
Es ist beschlossen: Neuwied erhält neue Ganztagsschulen
Die Grundschule Feldkirchen ist eine von drei Schulen in Neuwied, die nach Beschluss des Stadtrats ab dem Schuljahr 2027/28 zu Ganztagsschulen ausgebaut werden sollen.
Jörg Niebergall (Archiv)

Bald können mehr Kinder in Neuwied den Nachmittag in der Schule verbringen. Ab dem Schuljahr 2027/28 sollen drei Grundschulen zu Ganztagsschulen ausgebaut werden, das entschied der Stadtrat. Für Diskussionen sorgte dort die Meinung der AfD-Fraktion.

Ab August hat jedes Grundschulkind in Deutschland ein Recht auf Ganztagsbetreuung, zunächst gilt das nur für Erstklässler. Um diesem Anspruch nachzukommen, sollen in Neuwied neben der Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg nun drei weitere Grundschulen zu Ganztagsschulen ausgebaut werden.

