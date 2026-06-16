100 Liter Blut hat Franz-Josef Ewens aus Vettelschoß seit seinem 18. Lebensjahr gespendet. Der frühere DRK-Sanitäter ist für seine Spendenbereitschaft schon mehrfach ausgezeichnet worden. Der Blutspendedienst blickt derweil besorgt auf den Sommer.
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Anfang Juni ist Franz-Josef Ewens aus Vettelschoß zu einem für ihn wichtigen Termin nach Linz aufgebrochen: Der 64-Jährige hat zum 200. Mal in seinem Leben Blut gespendet. Im Alter von 18 Jahren hat der frühere Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) damit angefangen.