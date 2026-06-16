200-mal für Franz-Josef Ewens
„Es ist beschämend, dass so wenige Leute Blut spenden“
Franz-Josef Ewens aus Vettelschoß bei seiner 200. Blutspende Anfang Juni in Linz. Der heute 64-Jährige ist seit seinem 18. Leben
Franz-Josef Ewens aus Vettelschoß bei seiner 200. Blutspende Anfang Juni in Linz. Der heute 64-Jährige ist seit seinem 18. Lebensjahr Blutspender.
Franz-Josef Ewens

100 Liter Blut hat Franz-Josef Ewens aus Vettelschoß seit seinem 18. Lebensjahr gespendet. Der frühere DRK-Sanitäter ist für seine Spendenbereitschaft schon mehrfach ausgezeichnet worden. Der Blutspendedienst blickt derweil besorgt auf den Sommer.

Lesezeit 3 Minuten
Anfang Juni ist Franz-Josef Ewens aus Vettelschoß zu einem für ihn wichtigen Termin nach Linz aufgebrochen: Der 64-Jährige hat zum 200. Mal in seinem Leben Blut gespendet. Im Alter von 18 Jahren hat der frühere Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) damit angefangen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren