Neuwieder MVZ nimmt Patienten
Es fehlen Kinderärzte in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach
Das Angebot des pädiatrischen MVZ Marienhaus in Neuwied und die Zukunft der kinderärztlichen Versorgung in der VG waren Thema ei
Das Angebot des pädiatrischen MVZ Marienhaus in Neuwied und die Zukunft der kinderärztlichen Versorgung in der VG waren Thema einer Infoveranstaltung in Rengsdorf. (Symbolbild)
Carmen Jaspersen. picture alliance/dpa

Seit Jahren gibt es in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach keinen Kinderarzt mehr. Wie es da weitergehen soll und ob das Marienhaus MVZ St. Elisabeth in Neuwied eine Übergangslösung für Familien sein kann, war Thema einer Infoveranstaltung.

Lesezeit 3 Minuten
Die kinderärztliche Versorgung in der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach bleibt wie in vielen ländlichen Regionen eine Herausforderung. Zwar gibt es laut der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) elf Hausarztstellen in der VG, jedoch keinen Kinderarzt.
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