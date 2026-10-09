Seit Jahren gibt es in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach keinen Kinderarzt mehr. Wie es da weitergehen soll und ob das Marienhaus MVZ St. Elisabeth in Neuwied eine Übergangslösung für Familien sein kann, war Thema einer Infoveranstaltung.
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Die kinderärztliche Versorgung in der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach bleibt wie in vielen ländlichen Regionen eine Herausforderung. Zwar gibt es laut der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) elf Hausarztstellen in der VG, jedoch keinen Kinderarzt.