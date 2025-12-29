Es bleibt wohl beim Aus für Coveris in Neuwied

Im August wurde es angekündigt, jetzt kommt es wohl auch: Das Werk des Verpackungsherstellers Coveris in Neuwied soll zum Jahresende schließen. Während die Produktion nach Ungarn umziehen soll, bleibt die Zukunft der Mitarbeiter weiter ungewiss.
Schock für die rund 100 Mitarbeiter des Verpackungsherstellers Coveris: Anfang August erfuhren sie, dass das Werk in Neuwied zum Jahresende schließen soll. Obwohl es in den Folgemonaten noch Verhandlungen gab, soll es nach Informationen unserer Zeitung dabei bleiben.