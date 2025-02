Arbeitsmarkt im Februar Erwerbslosigkeit an Rhein und Wied steigt geringfügig 28.02.2025, 12:45 Uhr

i Die Agentur für Arbeit hat die Februarstatistik für den Neuwieder Arbeistmarkt vorgestellt. Christoph Schmidt. picture alliance/dpa

Die Situation auf dem heimischen Arbeitsmarkt scheint sich immer noch nicht zu verbessern. Im Kreis Neuwied waren im Februar mehr Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen als im Januar.

In der Vergangenheit gab es im Februar zumeist erste Zeichen der sogenannten Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt. In diesem Jahr, wie auch schon im Vorjahr, ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Neuwied um 28 Betroffene auf nunmehr 5672 Erwerbslose gestiegen.

